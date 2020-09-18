Красноярцы получили по 100 тысяч рублей на озеленение дворов

В Красноярске жители 50 дворов получили по 100 тысяч рублей на озеленение территорий около своих многоэтажек. Городские власти подвели итоги конкурса «Лучшая концепция озеленения территории». В рамках проекта горожане сами предлагали идеи, как украсить свои дворы с помощью деревьев, кустарников и цветников. Авторы лучших концепций получили деньги из городского бюджета на их реализацию. Так, во дворе на Батурина, 15 управляющая компания высаживает 150 крупномеров и кустарников. Жители решили разбить сад из плодовых деревьев и разграничить пространство во дворе на зоны живыми изгородями.

Еще один победитель конкурса на лучшую идею озеленения - двор дома на ул. Железнодорожников, 10. Жители запланировали там искусственный водоем, альпийские горки, прогулочные дорожки и большую ель, которую будут украшать на Новый год. Преобразят пространство и живые изгороди из кизильника. Работы обещают завершить до 30 ноября. Уже следующей весной жители дворов смогут в полной мере оценить результаты благоустройства.