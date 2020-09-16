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В Октябрьском районе 12 павильонов снесли за незаконную продажу алкоголя

Главная Общество
Красноярск
17:39 16 Сентября 2020
общество, красноярск
Фотография © admkrsk.ru
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В Октябрьском районе 12 павильонов снесли за незаконную продажу алкоголя. В планах администрации – демонтаж еще двух торговых точек. Павильон «Уют» на ул. Вильского, 14 снесут 18 сентября, а павильон «Каспий», на Тотмина, 8г – в середине ноября.

Ведется серьезная работа с владельцами павильонов, которые ведут незаконную торговлю спиртным на придомовых территориях. На 10 управляющих компаний поданы иски в суд, заседания назначены на конец сентября и начало октября. Всего в этом году на территории района выявлено 44 павильона, в которых нелегально продавали алкогольную продукцию.

«Такие павильоны раздражают жителей, мы это видим по количеству обращений в администрацию. Жалуются на антисанитарию и шум, нередко под воздействием алкоголя совершаются преступления. Мы будем избавляться от таких торговых точек», - отметил глава администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.

Информацию о фактах незаконной реализации алкоголя можно сообщить на горячую линию «Стоп, алкоголь» по круглосуточным телефонным номерам: 8-908-012-15-71 (WhatsApp и Viber) и 8-902-969-09-28 (телефонные звонки). Вся поступившая информация проверяется сотрудниками полиции, к нарушителям принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

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