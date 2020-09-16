Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве дворов в Красноярске

Прокуратура выявила недочеты в работе подрядчиков, которые занимались благоустройством дворов на правобережье в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На территории Ленинского района ремонтируют 17 дворов. На эти цели выделено 15 млн рублей. В некоторых случаях подрядчики выполнили не весь объем работ.

Так, на ул. Ползунова, 10 не установлена баскетбольная стойка, хотя этот объект предусмотрен в контракте. Также в установленный срок не было завершено благоустройство двора по ул. Тобольская, 23.

«При этом управляющими компаниями - получателями субсидии - данные факты оставлены без внимания, претензионная работа с подрядчиками не ведется. По фактам выявленных нарушений в адрес подрядных организаций и управляющих компаний внесено 5 представлений», - отметили в прокуратуре.

Руководителям УК направлены предостережения.