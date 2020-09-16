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У красноярцев повторно исследуют иммунитет к коронавирусу

Главная Общество
Красноярск
11:19 16 Сентября 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае в октябре стартует второй этап исследования иммунитета к COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. 

Анализы берут у тех же красноярцев, которые сдавали тесты на первом этапе. Специалисты будут использовать аналогичные тест-системы. Помимо Красноярского края, в исследованиях популяционного иммунитета участвуют и другие регионы страны. 

Напомним, первый этап проводился летом. У 12,4% жителей края выявлен иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Самые стойкие показатели у возрастных групп 18-29 лет (15,2%) и +70 (13,4%).

Добавим, что в эксперименте принимали участие здоровые красноярцы разных возрастных групп. Некоторые из них уже перенесли коронавирус. 

 

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