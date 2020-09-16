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«Норникель» разработал программу рекультивации пострадавших от разлива топлива земель

Главная Общество
Красноярск
11:02 16 Сентября 2020
общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Норникель» представила программу рекультивации территорий, пострадавших от разлива топлива на ТЭЦ-3. План был разработан совместно с АНО «Экотерра». Он должен пройти согласование в Межведомственной комиссии, созданной по поручению Минприроды РФ. 

«Проект разработала специализированная организация. Все предложенные мероприятия базируются наилучших доступных технологиях, а их своевременная и скрупулезная реализация позволят свести к минимуму тот ущерб, который был нанесен окружающей среде в результате произошедшего инцидента», – прокомментировал старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров. 

Эксперты предлагают использовать самые современные и «щадящие» технологии. Так, в этом году запланирована установка системы нефтеловушек. Также эксперты хотят ликвидировать дренажные системы, построенные при проведении работ по ликвидации последствий аварии. 

Весной следующего года в планах установить боновые заграждения, в период активного снеготаяния и ледохода специалисты предлагают использовать сорбенты. Кроме того, документ предусматривает проведение целого комплекса биологических мероприятий, что позволит восстановить земли до состояния, соответствующего требованиям законодательства РФ. 

Отметим, что «Норникель» подписал соглашение с Сибирским отделением РАН. Стороны договорились о совместной реализации долгосрочной программы ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске. Также в рамках соглашения будет проведено комплексное исследование Арктики.

По материалам компании «Норникель» 

Фото: «Норникель» 

 
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