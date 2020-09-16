«Норникель» разработал программу рекультивации пострадавших от разлива топлива земель

Компания «Норникель» представила программу рекультивации территорий, пострадавших от разлива топлива на ТЭЦ-3. План был разработан совместно с АНО «Экотерра». Он должен пройти согласование в Межведомственной комиссии, созданной по поручению Минприроды РФ.

«Проект разработала специализированная организация. Все предложенные мероприятия базируются наилучших доступных технологиях, а их своевременная и скрупулезная реализация позволят свести к минимуму тот ущерб, который был нанесен окружающей среде в результате произошедшего инцидента», – прокомментировал старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров.

Эксперты предлагают использовать самые современные и «щадящие» технологии. Так, в этом году запланирована установка системы нефтеловушек. Также эксперты хотят ликвидировать дренажные системы, построенные при проведении работ по ликвидации последствий аварии.

Весной следующего года в планах установить боновые заграждения, в период активного снеготаяния и ледохода специалисты предлагают использовать сорбенты. Кроме того, документ предусматривает проведение целого комплекса биологических мероприятий, что позволит восстановить земли до состояния, соответствующего требованиям законодательства РФ.

Отметим, что «Норникель» подписал соглашение с Сибирским отделением РАН. Стороны договорились о совместной реализации долгосрочной программы ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске. Также в рамках соглашения будет проведено комплексное исследование Арктики.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»