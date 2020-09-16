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Красноярец пытался пронести в отдел судебных приставов трость со скрытым клинком

Главная Общество
Красноярск
10:45 16 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На входе в отдел судебных приставов по Свердловскому району остановили мужчину - красноярец пытался пронести в здание трость со скрытым клинком. Об этом 16 сентября рассказали в пресс-службе УФССП по краю. 

Так, в рукоять трости был вставлен клинок длиной 31 см. В основании предмет оснащен утяжелителем, а полость трости для увеличения веса залита парафином.

«Как пояснил 57-летний мужчина, данный предмет он приобрел в свободной продаже и доработал самостоятельно. О том, что в помещение отдела судебных приставов запрещено проносить оружие знал, но самонадеянно полагал, что скрытый клинок сотрудники не обнаружат», - пояснили в ведомстве. 

Теперь в ситуации разбираются полицейские. Их вызвали после обнаружения опасного предмета. 

Фото: УФССП по краю

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