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Красноярцы смогут отследить пригородные автобусы

Главная Общество
Красноярск
10:00 16 Сентября 2020
общество, красноярск, приложения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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На портале информирования «Красноярскгортранс» теперь можно отследить пригородные автобусы. Сервис показывает движение 15 маршрутов: №№ 102, 104, 109, 114, 115, 116, 117, 125, 126А, 129, 136, 147, 167, 167В, 201. Об этом рассказали в мэрии Красноярска.  

«В настоящее время в тестовом режиме запущено информирование о местоположении автобусов восьми маршрутов города Ачинска  (№№ 1, 2, 3, 3У, 5, 6, 7, 21) и двух маршрутов поселка городского типа Курагино (маршруты №№1, 2). Также специалисты продолжают работу по увеличению количества отображаемых на портале пригородных маршрутов», - отметили в администрации. 

Пассажиры видят, когда автобус подойдет на остановку. Для них доступна и диспетчерская информация. Приложение предупреждает, если транспорт сошел с линии из-за неисправности. 

Также пользователи могут поставить «Будильник» - сигнал сообщит о приближении транспорта к остановке. 

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