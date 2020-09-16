Красноярцы смогут отследить пригородные автобусы

На портале информирования «Красноярскгортранс» теперь можно отследить пригородные автобусы. Сервис показывает движение 15 маршрутов: №№ 102, 104, 109, 114, 115, 116, 117, 125, 126А, 129, 136, 147, 167, 167В, 201. Об этом рассказали в мэрии Красноярска.

«В настоящее время в тестовом режиме запущено информирование о местоположении автобусов восьми маршрутов города Ачинска (№№ 1, 2, 3, 3У, 5, 6, 7, 21) и двух маршрутов поселка городского типа Курагино (маршруты №№1, 2). Также специалисты продолжают работу по увеличению количества отображаемых на портале пригородных маршрутов», - отметили в администрации.

Пассажиры видят, когда автобус подойдет на остановку. Для них доступна и диспетчерская информация. Приложение предупреждает, если транспорт сошел с линии из-за неисправности.

Также пользователи могут поставить «Будильник» - сигнал сообщит о приближении транспорта к остановке.