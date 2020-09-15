В Красноярске преобразится улица Тельмана. ее ждет масштабный ремонт. Тельмана является одной из старейших и самых значимых улиц Советского района.

Сегодня на месте побывал глава Советского района Дмитрий Дмитриев. Он вместе со специалистами из Управления дорог и благоустройства и представителями подрядной организации обсудил вопросы дорожно-ремонтных работ. Они будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В мэрии рассказали - помимо нового асфальта и бордюров здесь будут обустроены новые тротуары и газоны. Вдоль проезжей части поменяют светофоры и дорожные знаки. Ремонт ожидает и 12 остановочных карманов для общественного транспорта. Сейчас остановки не соответствуют современным требованиям и нуждаются в расширении. На некоторых участках, вошедших в границы проекта, попали и зеленые насаждения. К сожалению, их придется убрать, но взамен этих деревьев будут высажены новые.

«Мы в два раза уменьшили число зеленых насаждений, изначально предусмотренных проектом к сносу, - говорит руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев. - Но полностью этого избежать невозможно. Для того, чтобы привести остановки в соответствие современным требованиям, мы вынуждены их перенести. Для того чтобы компенсировать вырубки, в Советском районе уже следующей весной планируем высадить деревья».

На ул. Тельмана в рамках подготовки к масштабному ремонту демонтированы более 30 временных сооружений, они устарели во всех отношениях. Это павильоны, которые также вошли в границы проекта и мешают работам.

Микрорайон Зеленая роща для районных властей стал приоритетным в плане ремонтов и благоустройства. В 2019 году работы прошли в сквере Космонавтов, а в этом благоустраивают скверы на ул.Ферганской, ул.Устиновича, парк Гвардейский». На следующий год будут ремонтировать еще два: по ул. Новгородской и ул. Комарова.