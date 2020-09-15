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Левобережный оператор по вывозу ТКО исполнил мечту юного пациента хосписа

Главная Общество
Красноярск
17:22 15 Сентября 2020
общество, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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Ване Смирнову восемь лет. Он пациент хосписа. Ваня не ходит и не говорит, но все понимает и общается с мамой при помощи жестов или компьютера.

Как большинство мальчишек Ваня любит машины, и особенный восторг у него вызывают мусоровозы. Видимо, потому что такие большие и со множеством интересных технических «штучек». Он очень давно хотел посидеть за рулем настоящего мусоровоза.

О мечте мальчика от его мамы Насти узнали в Красноярской рециклинговой компании (левобережный региональный оператор по вывозу ТКО) и пригласили Ваню и маму на экскурсию в гараж. Где показали, как работает мусоровоз, для чего предназначены все непонятные «штучки», посадили в кабину и даже дали «порулить».

Видео: youtube.com

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