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В Красноярском крае замедлилась динамика заболеваемости COVID-19

Главная Общество
Красноярск
15:29 15 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае за сутки подтвержден 101 случай заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе 18 445 зараженных. 

«Край в общероссийском рейтинге субъектов по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки, остается на 13-й позиции. Сегодня на одного заболевшего меньше в сравнении с предыдущим днем. Подтвержден 101 новый случай коронавируса. Выздоровевших пациентов в восемь раз больше, чем вчера — 89 человек», - говорится в сообщении оперативного штаба. 

За сутки зафиксировано два новых летальных случая - всего 523. 

Фото: Минздрав

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