В Красноярском крае замедлилась динамика заболеваемости COVID-19

В Красноярском крае за сутки подтвержден 101 случай заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе 18 445 зараженных.

«Край в общероссийском рейтинге субъектов по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки, остается на 13-й позиции. Сегодня на одного заболевшего меньше в сравнении с предыдущим днем. Подтвержден 101 новый случай коронавируса. Выздоровевших пациентов в восемь раз больше, чем вчера — 89 человек», - говорится в сообщении оперативного штаба.

За сутки зафиксировано два новых летальных случая - всего 523.

Фото: Минздрав