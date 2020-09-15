Как карантин повлиял на малолетние и немалолетние умы

Грянуло 16 марта. И вот нате! – получайте дистобразование, – сказал бы Маяковский. Наверное, сказал бы. Поскольку тема эта действительно достойна быть оформленной в поэму.

Стихами сложенными, с эпитетами и сложными метафорами, мы говорили всю весну с нашими детьми, пытаясь донести, как вычислить краеугольный математический камень зла – ИКС. Или как проверить гласную в корне в слове «гроза». Ну как же??

– Так если их много, то что получается?

– грозЫ.

– грозЫ, да. (тут начинались эпитеты) страшные грозЫ, жуткие грозЫ… (А далее, насколько мне известно из самых разных источников, обычно шли все сложные метафоры, сотканные из богатейшей ненормативной лексики могучего русского языка.)

И так каждый день. Чтобы дойти до проверочного слова «грОзы» надо многое преодолеть. Я скажу вам, что гораздо больше, чем Александр Македонский в свое время. Потому что объяснить отличие бабочки-монарха от бабочки-адмирала, если ты вообще не биолог, задача как минимум сложная, а как максимум невероятно странная, потому что мы на такое нигде вроде бы и не подписывались.

Однако нужно сначала прочитать самому, затем посмотреть обучающее (ли?) видео, затем сделать задание, и только потом это же самое проделать вместе с ребенком. А самому ведь тоже хочется послушать любимую песню/позвонить другу/залипнуть на сериальчике. Но электронный журнал твердит, что такие-то задания должны быть сделаны в срок. И ты очень стараешься, чтобы они были выполнены. Иначе (если карантин отменят, что и произошло) ребенку будет очень сложно в новом учебном году.

Хорошо, если были онлайн-занятия. И если они проводились без сбоев в интернете, зуме и головах всех присутствующих. У нас таких занятий не было. Просто список литературы, видео с ютуба и Д/З. Но у дочки моей подруги онлайн-уроки были. Они с дачи коннектились. Чтобы написать диктант, подключались полчаса, призывая всех богов и соседей. В конечном итоге диктант писали с параллельным классом, так как с первой попытки кнопку «включить звук» не нашли. Но переживали всеми четырьмя дачными участками.

«Диктант написали! Пятерка!» А на самом деле?

Когда тебе рядом находящиеся (офлайн!) мама, и папа, и даже тетя Ира подсказывают (в зуме-то твой «голос» отключен, так что можно хоть хором петь), что в пресловутом слове «гроза» пишется «о», а не «а» (и почему тексты с этим словом в топе?). «Прилетели грачи, распустились почки, началась гроза». Так вот реальная гроза происходила во всех многоэтажках страны. И даже в частном секторе.

Дистанционное обучение показало, что нужно, наверное, заниматься дома постоянно. И если вдруг домашнего задания нет, то что-то делать для повторения. Что-то не очень скучное или хотя бы рассказанное нескучно (и желательно цензурно). Все знают, что школьники сейчас загружены, уроков много, кружков еще больше. Но я попробую писать про начальную школу. Приоритетно про русский язык и литературу, но иногда и про другие предметы. Например, про английский, которого у моей второклассницы в неделю пять! И это общеобразовательная школа, самая средняя из средних. Как преподается, что преподается, можно ли это сделать интересней и можно ли еще как-то этим увлечь дополнительно дома. Когда вместо «посмотреть мультик» ребенок просит обсудить финал сказки о коте в сапогах. Такое бывает, да.

текст: Ирина Прудиус