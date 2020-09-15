В крае изменился размер социальных выплат для безработных

В краевом правительстве рассказали о размере выплат для безработных граждан с 1 сентября 2020 года.

Так, на месяц решено продлить увеличенное пособие одному из родителей несовершеннолетних детей. К основной сумме им прибавят три тысячи рублей.

С 1 сентября минимальный размер пособия по безработице для тех, кто впервые трудоустраивается, снова составляет 1,5 тысячи рублей. Такая же выплата положена тем, у кого трудовой стаж менее 26 недель в течение года.

«Обусловлены эти изменения тем, что возобновилась деятельность предприятий, и работодатели готовы принимать новых сотрудников. Эта выплата осуществляется с учетом районного коэффициента. Ранее правительством Российской Федерации минимальная сумма поддержки безработных была увеличена до 4,5 тысячи рублей в связи со сложной ситуацией на рынке труда, спровоцированной пандемией коронавируса (май-август 2020 года)». - напомнили в правительстве.

Размер пособия по безработице в крае не может превышать 12 130 рублей.

Напомним, в этом году из федеральной казны безработным жителям края выплачено 2,5 млрд рублей, из них почти 270 млн - это выплаты безработным на детей в возрасте до 18 лет.