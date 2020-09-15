Из Красноярска планируют открыть регулярные рейсы в Улан-Удэ

Авиакомпания Nordwind планирует открыть прямые регулярные рейсы из Красноярска в Улан-Удэ. Полетную программу хотят запустить уже с 26 октября 2020 года. Об этом в социальных сетях сообщил гендиректор аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

Полеты будут выполняться на самолетах Embraer 190 дважды в неделю. Стоимость билета составит около 3,5 тысяч рублей.

Напомним, ранее авиакомпания Nordwind объявила о запуске регулярных рейсов из Красноярска в Стамбул. Красноярцы полетят через московский аэропорт Шереметьево.