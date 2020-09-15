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Из Красноярска планируют открыть регулярные рейсы в Улан-Удэ

Главная Общество
Красноярск
12:22 15 Сентября 2020
общество, красноярск, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Авиакомпания Nordwind планирует открыть прямые регулярные рейсы из Красноярска в Улан-Удэ. Полетную программу хотят запустить уже с 26 октября 2020 года. Об этом в социальных сетях сообщил гендиректор аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев. 

Полеты будут выполняться на самолетах Embraer 190 дважды в неделю. Стоимость билета составит около 3,5 тысяч рублей. 

 

Напомним, ранее авиакомпания Nordwind объявила о запуске регулярных рейсов из Красноярска в Стамбул. Красноярцы полетят через московский аэропорт Шереметьево. 

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