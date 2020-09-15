После ареста техники рабочим сельзозпредприятия в крае выплатили зарплату

Судебные приставы Уярского и Партизанского районов Красноярского края арестовали сельхозтехнику предприятия-должника. Руководство задолжало своим сотрудникам 1,6 млн рублей. Рабочие не получали зарплату на протяжении полугода, рассказали в пресс-службе УФССП по краю.

«Граждане обратились в суд, а затем к приставам. В районном отделении было возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу пяти работников сельскохозяйственного предприятия задолженности по заработной плате в размере более 1,6 млн рублей», - говорится в сообщении.

Пристав наложил арест на технику предприятия. Только после этого рабочим выплатили деньги.