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После ареста техники рабочим сельзозпредприятия в крае выплатили зарплату

Главная Общество
Красноярск
10:58 15 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Судебные приставы Уярского и Партизанского районов Красноярского края арестовали сельхозтехнику предприятия-должника. Руководство задолжало своим сотрудникам 1,6 млн рублей. Рабочие не получали зарплату на протяжении полугода, рассказали в пресс-службе УФССП по краю. 

«Граждане обратились в суд, а затем к приставам. В районном отделении было возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу пяти работников сельскохозяйственного предприятия задолженности по заработной плате в размере более 1,6 млн рублей», - говорится в сообщении. 

Пристав наложил арест на технику предприятия. Только после этого рабочим выплатили деньги. 

 

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