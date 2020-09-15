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В Зеленогорске поисковики помогли грибнику выбраться из леса

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Красноярск
10:27 15 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Зеленогорске полицейские оказали помощь 57-летнему местному жителю - мужчина отправился в лес за грибами, но найти дорогу обратно не смог. Об этом 15 сентября рассказали в ГУ МВД по краю. 

Накануне в дежурную часть обратилась дочь грибника. Она рассказала, что ее отец ушел в тайгу, но пока не вернулся. Его автомобиль остался на обочине. Мобильного телефона у зеленогорца не было. Отряд отправился в лес на поиски грибника. 

 

«В течение двух часов пропавший был обнаружен в лесном массиве группой, состоящей из двух полицейских и родственника. Мужчина рассказал, что заблудился, а когда услышал звуки громкоговорителя, стал ориентироваться на сигнал», - рассказали в ведомстве. 

Мужчину отвезли домой - его жизни ничего не угрожает. 

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