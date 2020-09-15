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Из Красноярска открываются вылеты в Стамбул

Главная Общество
Красноярск
08:30 15 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Авиакомпания Nordwind объявила о запуске регулярных рейсов из Красноярска в Стамбул. Полетная программа стартует 1 октября, сообщили в пресс-службе воздушной гавани в краевом центре. 

«Перелеты будут выполняться транзитом через аэропорт Шереметьево (Москва) в связи с тем, что международное авиасообщение из Красноярска по-прежнему остается закрытым. Первый рейс запланирован на 1 октября 2020 года», - говорится в сообщении. 

Полеты станут ежедневными. Пассажиры отправятся в Стамбул на самолетах Boeing 737-800. Стоимость билета в одну сторону начинается от 10 289 рублей. 

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