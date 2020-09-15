Из Красноярска открываются вылеты в Стамбул

Авиакомпания Nordwind объявила о запуске регулярных рейсов из Красноярска в Стамбул. Полетная программа стартует 1 октября, сообщили в пресс-службе воздушной гавани в краевом центре.

«Перелеты будут выполняться транзитом через аэропорт Шереметьево (Москва) в связи с тем, что международное авиасообщение из Красноярска по-прежнему остается закрытым. Первый рейс запланирован на 1 октября 2020 года», - говорится в сообщении.

Полеты станут ежедневными. Пассажиры отправятся в Стамбул на самолетах Boeing 737-800. Стоимость билета в одну сторону начинается от 10 289 рублей.