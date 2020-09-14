Левобережный оператор помог убрать тонну мусора

Участники акции #Экобанкинг красноярского отделения Сбербанка собрали около тонны мусора на берегу озера на Мясокомбинате, а левобережный оператор выделил технику для вывоза отходов на полигон.

Первое мероприятие ЭКОпроекта «Уборка диких мест» прошло в субботу, 12 сентября. Его участниками стали 40 взрослых, 7 детей и... собака. Как с юмором пояснили экологи-энтузиасты, пёс разыскивал наиболее захламлённые места.

За 2 часа акции в прибрежной зоне активисты собрали и упаковали в мешки больше тонны мусора. Два мусоровоза, предоставленные «Красноярской рециклинговой компанией», вывезли «добычу» – хлам, оставленный горожанами во время летнего отдыха – на полигон.

«Мы всегда отзываемся на просьбы организаторов экологических акций. В этом году, к сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией, ни весной, ни летом таких мероприятий в зоне нашей ответственности не было. Акция Сбербанка стала первой ласточкой. Уверен, что не последней, и мы обязательно поможем всем, кто старается сделать город чище», - рассказал исполнительный директор «КРК» Игорь Ким.

Дмитрий Солнцев, управляющий красноярским отделением Сбербанка, отметил, что в проекте #Экобанкинг запланированы и другие мероприятия, причём не только в Красноярском крае, но также в Хакасии и Тыве.

«Будем проводить акции с участием сотрудников, внутри отделений, а также и с участием горожан. Здесь важна командная работа, свой вклад в развитие ESG может внести каждый. Приглашаю всех активно участвовать в экологических и социальных проектах, рассказывать о них своим семьям, друзьям, делиться инициативами», – пояснил он.

В «Красноярской рециклинговой компании» отметили, что уделяют особое внимание экологическим проектам, воспитанию экопривычек и экологичному потреблению. Так, 19 сентября компания приглашает всех желающих принять участие в Экологическом фестивале «ЭКОЛАЙФ» в Центральный парк города.