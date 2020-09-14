Биологи связали аномальную активность тли с теплой погодой в Красноярске

Ученые лаборатории лесной зоологии Института леса им В.Н. Сукачева объяснили, откуда в Красноярске такое количество насекомых. В конце прошлой недели горожане заметили аномальный лет тли. Зеленые насекомые облюбовали машины, транспорт и окна красноярцев.

Оказывается, тля таким образом готовится к размножению. В Красноярске сейчас наблюдаются сразу несколько видов насекомых - это березовая, вязовая и тополиная тля. Самки, которым не нужны самцы для оплодотворения, откладывают личинки.

В Сибири в этом году была благоприятная для размножения насекомых погода. Раннюю весну сменило теплое лето, а затем и нехолодная осень.

«Насекомые реагируют на погодные условия. У тли, например, поколения развивается быстро, в среднем 10-14 дней. Если условия благоприятные, то и численность нарастает за счет большего числа поколений», - рассказывают ученые.

Добавим, что для людей тля опасности не представляет. Насекомым интересен только сок листьев.

Такая активность тли может продолжаться до наступления холодов.

Фото: vk.com/live_kras