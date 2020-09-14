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Биологи связали аномальную активность тли с теплой погодой в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
17:42 14 Сентября 2020
общество, насекомые
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые лаборатории лесной зоологии Института леса им В.Н. Сукачева объяснили, откуда в Красноярске такое количество насекомых. В конце прошлой недели горожане заметили аномальный лет тли. Зеленые насекомые облюбовали машины, транспорт и окна красноярцев. 

Оказывается, тля таким образом готовится к размножению. В Красноярске сейчас наблюдаются сразу несколько видов насекомых - это березовая, вязовая и тополиная тля. Самки, которым не нужны самцы для оплодотворения, откладывают личинки. 

В Сибири в этом году была благоприятная для размножения насекомых погода. Раннюю весну сменило теплое лето, а затем и нехолодная осень. 

«Насекомые реагируют на погодные условия. У тли, например, поколения развивается быстро, в среднем 10-14 дней. Если условия благоприятные, то и численность нарастает за счет большего числа поколений», - рассказывают ученые. 

Добавим, что для людей тля опасности не представляет. Насекомым интересен только сок листьев. 

Такая активность тли может продолжаться до наступления холодов. 

Фото: vk.com/live_kras

 

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