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Богучанская ГЭС признана лидером по производительности труда среди предприятий энергетики России

Главная Общество
Красноярск
15:41 14 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Деловой портал «Управление производством» подвел итоги шестой Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2020».

Богучанская ГЭС впервые вышла на первое место среди предприятий энергетики и заняла 15 строку в списке 100 лучших предприятий Российской Федерации. По подсчетам экспертов портала, производительность труда на Богучанской ГЭС составляет 34,52 млн рублей на человека в год, что на 15% больше, чем в 2019 году.  Второе место среди предприятий энергетики заняла компания «Фортум» (Челябинская область, 33,47 млн руб./чел), третье место - ПАО «Энел Россия» (Свердловская область, 30,65 млн руб./чел. в год).

«Рейтинг отражает многолетние усилия всего нашего коллектива, объединяющего высокопрофессиональных специалистов. Наши сотрудники не останавливаются на достигнутом: мы учимся, получаем новые знания, соревнуемся с коллегами с других станций, именно это отражает динамика роста производительности. Способствует нашим достижениям и рост спроса на энергию в Красноярском крае и соседних регионах – введены в строй вторая очередь Богучанского алюминиевого завода, вторая очередь подстанции «Озерная», есть перспективы и на ближайшее будущее», - прокомментировал рейтинг генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Всероссийская премия «Производительность труда: Лидеры промышленности России» – ежегодный проект, стартовавший в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5000 промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 50% ВВП России, количество сотрудников – более 5 млн человек. Базой для проведения Премии являлись данные анкет, предоставленных предприятиями, а также данные, полученные из открытых источников (ежеквартальная и годовая отчетность предприятий).

Богучанская ГЭС впервые вошла в рейтинг «Производительность труда: Лидеры промышленности России» в 2018 году и сразу заняла второе место в номинации «Лидеры по производительности труда в энергетике». В 2018 году производительность труда на Богучанской ГЭС составляла 28,14 млн руб./чел, в 2019 году – 30,86 млн (+10,21%).

По материалам Богучанской ГЭС

Фото: Богучанская ГЭС

 

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