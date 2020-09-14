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Красноярский край оказался на 70-м месте в России по тратам на «коммуналку»

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Красноярск
14:10 14 Сентября 2020
общество, красноярск, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аналитики РИА Рейтинга составили список регионов по доле расходов на жилищно-коммунальные услуги. Красноярский край занимает 70-е место. 

Так, среднестатистическая семья в крае ежемесячно тратит на ЖКУ 5738 рублей. Это около 11% потребительских расходов. За год услуги подорожали примерно на 0,2%. 

По данным аналитиков, самый существенный объем затрат в Камчатском крае — средняя семья здесь платит за коммуналку более девяти тысяч рублей в месяц. Около 7,5 тысяч в месяц тратят жители Магаданской области и Москвы. 

Меньше всего за услуги ЖКХ платят жители Курганской области и республики Тыва — менее 2,6 тысячи рублей в месяц.

По России средний показатель - 4,8 тысячи рублей. За год услуги подорожали в 43 регионах страны. 

 
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