Красноярский край оказался на 70-м месте в России по тратам на «коммуналку»

Аналитики РИА Рейтинга составили список регионов по доле расходов на жилищно-коммунальные услуги. Красноярский край занимает 70-е место.

Так, среднестатистическая семья в крае ежемесячно тратит на ЖКУ 5738 рублей. Это около 11% потребительских расходов. За год услуги подорожали примерно на 0,2%.

По данным аналитиков, самый существенный объем затрат в Камчатском крае — средняя семья здесь платит за коммуналку более девяти тысяч рублей в месяц. Около 7,5 тысяч в месяц тратят жители Магаданской области и Москвы.

Меньше всего за услуги ЖКХ платят жители Курганской области и республики Тыва — менее 2,6 тысячи рублей в месяц.

По России средний показатель - 4,8 тысячи рублей. За год услуги подорожали в 43 регионах страны.