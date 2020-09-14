Активность клещей в крае сохранится до октября

В краевом управлении Роспотребнадзора опубликовали данные о клещах в регионе. Так, за прошлую неделю на укусы членистоногих в медицинские организации пожаловались восемь жителей края - это показатель в 3,1 раза ниже, чем в конце августа.

Это сезон стал аномальным по числу клещей - зафиксировано почти 16 тысяч случаев.

«В Красноярске за неделю обратившихся с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации не зарегистрировано. С начала сезона в городе зарегистрировано 4773 случая присасывания клещей, в том числе 1024 случая среди детей», - пояснили в ведомстве.

Несмотря на низкие цифры, жителей края просят соблюдать осторожность во время прогулок в лесных массивах. По данным Роспотребнадзора, активность клещей сохранится до октября.