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Активность клещей в крае сохранится до октября

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Красноярск
12:37 14 Сентября 2020
общество, красноярск, клещи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевом управлении Роспотребнадзора опубликовали данные о клещах в регионе. Так, за прошлую неделю на укусы членистоногих в медицинские организации пожаловались восемь жителей края - это показатель в 3,1 раза ниже, чем в конце августа. 

Это сезон стал аномальным по числу клещей - зафиксировано почти 16 тысяч случаев. 

«В Красноярске за неделю обратившихся с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации не зарегистрировано. С начала сезона в городе зарегистрировано 4773 случая присасывания клещей, в том числе 1024 случая среди детей», - пояснили в ведомстве. 

Несмотря на низкие цифры, жителей края просят соблюдать осторожность во время прогулок в лесных массивах. По данным Роспотребнадзора, активность клещей сохранится до октября. 

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