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Ограничение движения на ул. Кольцевой продлено до конца сентября

Главная Общество
Красноярск
11:19 14 Сентября 2020
общество, красноярск, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В мэрии Красноярска водителей предупредили о продлении ограничений на ул. Кольцевой и по проезду-дублеру ул. Матросова. До 30 сентября там будет проводиться ремонт теплосетей. 

«Для обеспечения безопасности будет по-прежнему закрыт для проезда участок ул. Кольцевая вдоль дома по адресу проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 193, а также участок проезда-дублера ул. Александра Матросова от дома № 199 по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» до дома № 9», - отметили в администрации. 

Ограничения продлены до 23:59 30 сентября. 

Отметим, что работы также продолжаются на участке длиной 110 метров от дома № 54/1 по ул. Говорова до дома № 1 по ул. Волжская. Ограничения там будут действовать до 23:59 21 сентября.

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