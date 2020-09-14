Ограничение движения на ул. Кольцевой продлено до конца сентября

В мэрии Красноярска водителей предупредили о продлении ограничений на ул. Кольцевой и по проезду-дублеру ул. Матросова. До 30 сентября там будет проводиться ремонт теплосетей.

«Для обеспечения безопасности будет по-прежнему закрыт для проезда участок ул. Кольцевая вдоль дома по адресу проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 193, а также участок проезда-дублера ул. Александра Матросова от дома № 199 по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» до дома № 9», - отметили в администрации.

Ограничения продлены до 23:59 30 сентября.

Отметим, что работы также продолжаются на участке длиной 110 метров от дома № 54/1 по ул. Говорова до дома № 1 по ул. Волжская. Ограничения там будут действовать до 23:59 21 сентября.