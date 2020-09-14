Дворы красноярцев атаковали насекомые

В нескольких районах Красноярска горожане накануне заметили полчища насекомых - огромные стаи зеленых мошек летали в Солнечном, Покровке, в районе КрасТЭЦ и на Взлетке. Они облепили здания и автомобили.

Как прокомментировала «7 каналу» биолог Ирина Субботина, мошка появляется там, где для нее наиболее благоприятные условия. Например, источники питания. Что именно привлекает насекомых, экспертам еще предстоит выяснить.

Отметим, что нашествие насекомых осенью периодически фиксируют и в других регионах России. Например, в Хабаровске в прошлом году также наблюдали полчища зеленых мошек. Специалисты объяснили, что они не опасны для людей, но могут доставлять дискомфорт. Иногда среди насекомых бывают «всплески численности». Такое случается из-за влажной и теплой погоды. Как только на улице похолодает, мошка исчезнет.

Добавим, что следующая неделя в Красноярске будет теплой. В четверг столбики термометров поднимутся до +25 градусов.