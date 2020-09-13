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В Назарове закрылся инфекционный госпиталь

Главная Общество
Красноярск
14:21 13 Сентября 2020
больница, вирус, закрытие
Автор: Sibnovosti.ru
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В Назарове закрылся временный инфекционный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Он отработал около четырех месяцев.

Инфекционный госпиталь был оборудован на базе терапевтического отделения КГБУЗ «Назаровская районная больница». Там работали около 50 сотрудников больницы. По данным городских властей, 10 сентября после полной дезинфекции и обработки помещения пациентов отделения терапии вернули на прежнее место.

«На сегодняшний день при выявлении больных с COVID-19 заболевшие будут маршрутизированы в ачинское медицинское учреждение, где им также будет оказываться квалифицированная помощь», - привел слова мэра Сергея Сухарева официальный сайт городской администрации.

К настоящему времени в Назарове было зарегистрировано более 280 случаев заражения COVID-19. 

Фото: сайт КГБУЗ «Назаровская районная больница»

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