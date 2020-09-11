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Красноярские соцобъекты стали подключаться к отоплению

Главная Общество
Красноярск
15:11 11 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшую неделю в Сибирскую генерирующую компанию поступило 20 заявок на подключение к теплоснабжению. Одиннадцать красноярских объектов социальной и культурно-бытовой сферы уже получают тепло от СГК. Это детские сады, школы, медицинские учреждения и филармония и роддом.

Благодаря проведенным ранее мероприятиям тепловые сети Сибирской генерирующей компании в Красноярске находятся на циркуляции круглый год. Это позволяет, при необходимости, в любое время оперативно включать и отключать отопление отдельных зданий. Такой возможностью могут воспользоваться особо чувствительные к изменению температуры воздуха объекты социальной сферы, культуры и спорта. Их подключение к теплоснабжению в этом году может быть проведено в уведомительном порядке.

Руководство детского сада, спорткомплекса или больницы может принять решение о включении отопления, если есть такая потребность и готовность оплатить поставленный ресурс. У подключаемого объекта должен быть договор с СГК на оказание услуг по теплоснабжению.

«На сегодняшний момент техническая возможность подключения к теплоснабжению есть у всех объектов Красноярска. Температура воды в теплосети по графику +70 °С, это позволяет выдерживать параметры при плюсовых температурах. По мере роста нагрузки мы регулируем параметры и на основании заявок передаем на ТЭЦ информацию о потребности в увеличении объема сетевой воды», - сказал директор теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске Сергей Иванов. 

По действующим нормативам тепло должно быть подано во все объекты, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней не превышает +8 °С. При этом по решению местной власти и готовности энергетиков теплоснабжение может начаться и раньше.

По материалам СГК

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