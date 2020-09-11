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Из Красноярска открываются прямые вылеты в Казань

Главная Общество
Красноярск
13:00 11 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы по маршруту Красноярск-Казань. Об этом объявили в пресс-службе красноярской воздушной гавани. 

Пассажиры смогут улететь в Казань и обратно с 17 сентября - летная программа продлится до 30 ноября 2020 года. 

«Прямые рейсы из Красноярска в Казань запланированы по понедельникам и четвергам. А в обратном направлении - в среду и в воскресенье. Стоимость перелета в одну сторону - от 4828 рублей, туда-обратно - от 10 301 рублей», - сообщили в аэропорту. 

Добавим, что все рейсы будут выполнятся на Boeing 737-900

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