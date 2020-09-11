Лопатками не роют и чистят их песком

Перед отопительным сезоном энергетики обновляют не только уличные сети и тепловые камеры, но и оборудование на теплоцентралях. При капитальных ремонтах на ТЭЦ обязательно проверяют лопатки роторов в турбинах. Что это за деталь и зачем она нужна?

Металлические лепестки

За три летних месяца 2020 года на трех красноярских ТЭЦ специалисты СГК провели капитальные, средние и текущие ремонты 13 турбин. В этих агрегатах энергия пара из котлов преобразуется в механическую.

За это превращение прежде всего ответственна роторная часть турбин. Там расположены несколько ступеней лопаток, похожих по форме на лепестки цветов.

Их приводит в движение пар от котла. За счет работы лопаток ТЭЦ и производит тепло с электричеством.

Лопатки нужно откопать

Турбинные лопатки, как и другие элементы оборудования ТЭЦ, нуждаются в периодических осмотрах и замене. Чтобы добраться до лопаток, энергетики снимают верхние половины цилиндра — основной корпус турбины. Этот процесс — непростой и трудоемкий, обычно его приурочивают к капитальным ремонтам оборудования.

В период капитального ремонта турбин энергетики не только приводят в порядок лопатки. Они очищают масляные системы турбин, проверяют прочность ротора и цилиндра, проводят ревизию подшипников и трубок конденсаторов, выполняют ряд иных процедур.

Лопатки предназначены для работы под постоянным высоким давлением. Их заранее изготавливают с большим запасом прочности. Летом 2020 года во время ремонта на турбине №11 Красноярской ТЭЦ-1 СГК сотрудники не заменили ни одного «крыла»: все оказались в рабочем состоянии.

Однако при эксплуатации на поверхностях деталей неминуемо образуются ржавчина, накипь и окалины. Отложения могут мешать эффективной работе всей турбины, поэтому их нужно счищать.

Песчаная бомбардировка

Залог надежности лопаток — в своевременной очистке от посторонних образований. Процедуру проводят во время капитальных ремонтов.

Лишнее с турбинных лопаток счищают крупным песком речной породы. С помощью особого аппарата работники ТЭЦ под высоким давлением бомбардируют лопатки песчинками.

На очистку одной роторной части может уйти несколько дней и до трех тонн песка. Лопаток сотни, зазоры между ними небольшие, и каждую надо очистить.

Эта кропотливая процедура и обеспечивает бесперебойную работу турбин, а следовательно, и тепло с горячей водой в жилых домах города.

Фото: СГК