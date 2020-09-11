11 сентября
Красноярск
75.53
 
€ 89.3
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Лопатками не роют и чистят их песком

Главная Общество
Красноярск
12:26 11 Сентября 2020
общество, красноярск
версия для печати Ico_print

Перед отопительным сезоном энергетики обновляют не только уличные сети и тепловые камеры, но и оборудование на теплоцентралях. При капитальных ремонтах на ТЭЦ обязательно проверяют лопатки роторов в турбинах. Что это за деталь и зачем она нужна?

Металлические лепестки

За три летних месяца 2020 года на трех красноярских ТЭЦ специалисты СГК провели капитальные, средние и текущие ремонты 13 турбин. В этих агрегатах энергия пара из котлов преобразуется в механическую.

За это превращение прежде всего ответственна роторная часть турбин. Там расположены несколько ступеней лопаток, похожих по форме на лепестки цветов.

Их приводит в движение пар от котла. За счет работы лопаток ТЭЦ и производит тепло с электричеством. 

Лопатки нужно откопать

Турбинные лопатки, как и другие элементы оборудования ТЭЦ, нуждаются в периодических осмотрах и замене. Чтобы добраться до лопаток, энергетики снимают верхние половины цилиндра — основной корпус турбины. Этот процесс — непростой и трудоемкий, обычно его приурочивают к капитальным ремонтам оборудования.

В период капитального ремонта турбин энергетики не только приводят в порядок лопатки. Они очищают масляные системы турбин, проверяют прочность ротора и цилиндра, проводят ревизию подшипников и трубок конденсаторов, выполняют ряд иных процедур.

Лопатки предназначены для работы под постоянным высоким давлением. Их заранее изготавливают с большим запасом прочности. Летом 2020 года во время ремонта на турбине №11 Красноярской ТЭЦ-1 СГК сотрудники не заменили ни одного «крыла»: все оказались в рабочем состоянии.

Однако при эксплуатации на поверхностях деталей неминуемо образуются ржавчина, накипь и окалины. Отложения могут мешать эффективной работе всей турбины, поэтому их нужно счищать. 

Песчаная бомбардировка 

Залог надежности лопаток — в своевременной очистке от посторонних образований. Процедуру проводят во время капитальных ремонтов.

Лишнее с турбинных лопаток счищают крупным песком речной породы. С помощью особого аппарата работники ТЭЦ под высоким давлением бомбардируют лопатки песчинками.

На очистку одной роторной части может уйти несколько дней и до трех тонн песка. Лопаток сотни, зазоры между ними небольшие, и каждую надо очистить.

Эта кропотливая процедура и обеспечивает бесперебойную работу турбин, а следовательно, и тепло с горячей водой в жилых домах города.

Фото: СГК

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Из Красноярска открываются прямые вылеты в Казань

Из Красноярска открываются прямые вылеты в Казань

11 Сентября 2020 г.
Рейсы будут выполнятся на Boeing 737-900
Новости Красноярска: В Красноярске появился закаленный огнем арт-объект

В Красноярске появился закаленный огнем арт-объект

11 Сентября 2020 г.
Его высота - 176 см
Новости Красноярска: В Краевую больницу поставили новое медицинское оборудование

В Краевую больницу поставили новое медицинское оборудование

11 Сентября 2020 г.
Оно позволит эвакуировать пациентов с особо опасной инфекцией
Новости Красноярска: Переменчивая погода ждет красноярцев на выходных

Переменчивая погода ждет красноярцев на выходных

11 Сентября 2020 г.
В воскресенье потеплеет
Новости Красноярска: В лесах Красноярского края сняли режим ЧС

В лесах Красноярского края сняли режим ЧС

11 Сентября 2020 г.
Его вводили трижды
Новости Красноярска: В Красноярске и Дивногорске начала работать туристическая полиция

В Красноярске и Дивногорске начала работать туристическая полиция

11 Сентября 2020 г.
Сотрудники ППС будут работать в местах отдыха
Новости компаний
11/09
Более 370 тыс. EMS-отправлений получили жители Красноярского края за 7 месяцев 2020 года
09/09
Комбинат «Волна» признан одним из лидеров в области социального партнерства и охраны труда
09/09
В СФУ открыт набор на подготовительные курсы к ЕГЭ
09/09
Три месяца на магистрали: почему жители Свердловского района Красноярска летом терпели перебои с горячей водой?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске пристав стал клиентом должницы и арестовал ее автомобиль

В Красноярске пристав стал клиентом должницы и арестовал ее автомобиль

9 Сентября 2020 г.
Женщина задолжала банку 100 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярске наступила прохладная и дождливая неделя

В Красноярске наступила прохладная и дождливая неделя

7 Сентября 2020 г.
Будет около +14°С
Новости Красноярска: В Красноярске пока не включат отопление

В Красноярске пока не включат отопление

7 Сентября 2020 г.
Для этого еще недостаточно холодно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru