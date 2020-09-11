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В Красноярске появился закаленный огнем арт-объект

Главная Общество
Красноярск
11:18 11 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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На берегу Качи, около Дворца пионеров, появился «Хранитель» - это новый арт-объект. Он представляет собой керамическую скульптуру, закаленную огнем. Автор идеи - Анна Михайлова - в основу заложила этнографические мотивы. Речь идет о петроглифах с изображением оленей - такие рисунки исследователи находили в результате археологических раскопок. Высота изваяния - 176 см, рассказали в администрации Красноярска. 

«Отличительная особенность этого объекта, созданного из шамота (специальной высокотемпературной глиняной массы) – обжиг огнем для придания особой прочности. Хранителя закаляли в специально сооруженной печи при температуре выше 1000 градусов по Цельсию, где скульптура пробыла 47 часов, 20 из которых – остывала», - рассказали в мэрии. 

Официальное открытие скульптуры состоится 17 сентября. 

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