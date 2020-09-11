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Более 370 тыс. EMS-отправлений получили жители Красноярского края за 7 месяцев 2020 года

Главная Общество
Красноярск
10:28 11 Сентября 2020
общество, красноярск
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Клиенты Почты России в Красноярском крае все чаще пользуются услугами экспресс-доставки (EMS) писем и посылок. За 7 месяцев 2019 года жители края отправили и получили более 280 тыс. экспресс-отправлений, за тот же период 2020 года —  почти на 90 тыс.  таких отправлений больше.

Услуга экспресс-почты популярна за счет высокой скорости доставки, конкурентной цены, доставки от двери до двери, бесплатному упаковочному материалу и широкому покрытию территории страны.

Все экспресс-отправления регистрируются, их доставку и вручение легко отследить с помощью трек-номера на сайте www.pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Отправить экспресс-почту можно в любом отделении почтовой связи, а в городах, где работают участки курьерской доставки, с помощью курьера. В Красноярском крае 9 участков курьерской доставки: в Ачинске, Железногорске, Зеленогорске, Канске, Красноярске, Минусинске, Норильске, Лесосибирске, Шарыпово.

Для вызова курьера клиенту необходимо позвонить по телефону: 8 (800) 200-50-55 или оставить заявку на сайте Почты России www.pochta.ru. Получить EMS-отправления можно в отделении почтовой связи или по адресу, указанному на отправлении. В день доставки клиенту позвонит почтальон или курьер. Если дозвониться до адресата не получится, то сотрудник оставит извещение в почтовом ящике. Лидерами по отправкам экспресс-почты являются жители Красноярска и Норильска.

Узнать сроки доставки и стоимость услуги «EMS Отправления» можно в отделениях почтовой связи или на сайте Почты России.

Фото: Почта России

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