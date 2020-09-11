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В Краевую больницу поставили новое медицинское оборудование

Главная Общество
Красноярск
10:20 11 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На днях в больницу поступили новые транспортировочные изолирующие боксы, используемые для эвакуации пациентов санитарной авиацией. Оборудование высокого класса позволит эвакуировать пациентов с особо опасной инфекцией в любом состоянии. Боксы снабжены электроникой, фильтрами, комплектующими для полной безопасности медицинских работников. Четыре транспортировочных бокса для Краевой клинической больницы приобрёл крупнейший производитель золота в России компания «Полюс».

Также компания закупила и поставила портативный газоанализатор с комплектующими для проведения экспресс-диагностики критических состояний, позволяющий получить результаты для широкого меню тестов непосредственно у постели пациента, и аппараты ИВЛ.

Специалисты Краевой клинической больницы первыми пришли на помощь заболевшим сотрудникам Олимпиадинского ГОКа в Северо-Енисейском районе – главной производственной площадки «Полюса». При передаче нового медицинского оборудования Краевой клинической больнице и.о. управляющего директора «Полюс Красноярск» Александр Токаренко поблагодарил врачей, работающих на передовой и вручил им благодарственные письма.

«Во многом благодаря слаженной и оперативной работе медицинского персонала удалось в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию на Олимпиадинском ГОК. Та самоотверженность, с которой работали люди на территории нашего предприятия и в больницах, вызывает восхищение и уважение к вашей профессии. Медики показали свой профессионализм и верность врачебному делу. Хочу вас поблагодарить, пожелать крепкого здоровья вам и вашим близким».

В свою очередь главный врач Краевой клинической больницы Егор Корчагин, отметил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией коллектив больницы получил неоценимый опыт.

«Раньше никогда краевая больница не занималась проблемой инфекции. И наши доктора, наши медсестры погрузились и на самом деле окунулись в неожиданную для них тему, которая во многом была связана с риском для здоровья, для жизни. Я очень благодарен тем, кто отозвался на призыв поехать на Олимпиадинский ГОК - прежде всего нашим врачам, медсестрам, санитарам. Я признателен компании «Полюс» за то, что, не смотря на сложную ситуацию, были найдены конструктивные подходы к решению сложной задачи. Действительно было очень много сделано для того, чтобы оперативно и быстро решать все вопросы организационного характера, материально-технического обеспечения. Я считаю, что это наша общая победа, мы прожили маленькую войну вместе, и вышли из нее все-таки победителями».

По материалам компании «Полюс»

Фото: компания «Полюс»

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