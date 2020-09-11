11 сентября
Красноярск
погода +4 °C
75.53
 
€ 89.3
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Переменчивая погода ждет красноярцев на выходных

Главная Общество
Красноярск
10:19 11 Сентября 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Предстоящие выходные в Красноярске будут пасмурными, только в воскресенье, 13 сентября, ненадолго появится солнце.

В пятницу, 11 сентября, синоптики Гидрометцентра прогнозируют переменную облачность. Дождя в последний рабочий день недели не ожидается. Ветер усилится до 8 м/c. Температура воздуха будет держаться на отметке +13...+15 градусов. 

В субботу, 12 сентября, погода существенно не изменится. Станет немного теплее - около +15-16 градусов. Дождя в прогнозах нет.

В субботу, 13 сентября, солнце выйдет из-за туч. Днем в городе будет ясно. Температура поднимется до +16...+17 градусов. 

 
На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Краевую больницу поставили новое медицинское оборудование

В Краевую больницу поставили новое медицинское оборудование

11 Сентября 2020 г.
Оно позволит эвакуировать пациентов с особо опасной инфекцией
Новости Красноярска: В лесах Красноярского края сняли режим ЧС

В лесах Красноярского края сняли режим ЧС

11 Сентября 2020 г.
Его вводили трижды
Новости Красноярска: В Красноярске и Дивногорске начала работать туристическая полиция

В Красноярске и Дивногорске начала работать туристическая полиция

11 Сентября 2020 г.
Сотрудники ППС будут работать в местах отдыха
Новости Красноярска: Красноярские школьники быстро адаптируются к новым условиям учебы

Красноярские школьники быстро адаптируются к новым условиям учебы

10 Сентября 2020 г.
Однако за ними все равно наблюдают психологи
Новости Красноярска: Рестораны, кафе и столовые в крае ищут почти 1,5 тысяч сотрудников

Рестораны, кафе и столовые в крае ищут почти 1,5 тысяч сотрудников

10 Сентября 2020 г.
Названы самые востребованные профессии в общепите
Новости Красноярска: В Привокзальном районе Ачинска высадили 300 молодых деревьев

В Привокзальном районе Ачинска высадили 300 молодых деревьев

10 Сентября 2020 г.
Сотрудники Ачинского НПЗ приняли участие в акции «Сады памяти»
Новости компаний
11/09
Более 370 тыс. EMS-отправлений получили жители Красноярского края за 7 месяцев 2020 года
09/09
Комбинат «Волна» признан одним из лидеров в области социального партнерства и охраны труда
09/09
В СФУ открыт набор на подготовительные курсы к ЕГЭ
09/09
Три месяца на магистрали: почему жители Свердловского района Красноярска летом терпели перебои с горячей водой?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске пока не включат отопление

В Красноярске пока не включат отопление

7 Сентября 2020 г.
Для этого еще недостаточно холодно
Новости Красноярска: В Красноярске пристав стал клиентом должницы и арестовал ее автомобиль

В Красноярске пристав стал клиентом должницы и арестовал ее автомобиль

9 Сентября 2020 г.
Женщина задолжала банку 100 тысяч рублей
Новости Красноярска: Красноярцам обещают туман и заморозки

Красноярцам обещают туман и заморозки

9 Сентября 2020 г.
Прогнозы синоптиков на 9 и 10 сентября неблагоприятные - в среду и четверг в центральных и южных района Красноярского...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru