Переменчивая погода ждет красноярцев на выходных

Предстоящие выходные в Красноярске будут пасмурными, только в воскресенье, 13 сентября, ненадолго появится солнце.

В пятницу, 11 сентября, синоптики Гидрометцентра прогнозируют переменную облачность. Дождя в последний рабочий день недели не ожидается. Ветер усилится до 8 м/c. Температура воздуха будет держаться на отметке +13...+15 градусов.

В субботу, 12 сентября, погода существенно не изменится. Станет немного теплее - около +15-16 градусов. Дождя в прогнозах нет.

В субботу, 13 сентября, солнце выйдет из-за туч. Днем в городе будет ясно. Температура поднимется до +16...+17 градусов.