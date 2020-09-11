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В лесах Красноярского края сняли режим ЧС

Главная Общество
Красноярск
09:30 11 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В лесах Красноярского края ликвидированы опасные очаги - это позволило снять режим ЧС, который действовал с 17 августа. Летом его вводили три раза, сообщили в правительстве региона. 

В первый раз режим повсеместно действовал с 24 апреля по 12 мая, затем - со 2 по 24 июля. 

«Ситуация с лесными пожарами на территории края стабилизировалась. Этому способствовала мобилизация сил и средств, оперативное обнаружение и тушение возгораний, а также погодные условия. В связи с этим правительством Красноярского края принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории региона», - говорится в сообщении. 

Отметим, что с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 1 383 пожара на площади 460 тысяч га. Сейчас в крае очагов нет. 

Фото: Авиалесоохрана

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