В Красноярске и Дивногорске начала работать туристическая полиция

В Красноярске и Дивногорске на службу заступила туристическая полиция - это новое направление ведомства, рассказали в ГУ МВД по краю.

Сотрудники патрульно-постовой службы будут оказывать помощь туристам и обычным горожанам, обеспечивать их безопасность в местах отдыха.

«Патрули будут мобильными, оснащенными различными видами транспорта. В числе них теперь есть экологичные электрические трициклы, чтобы следить за правопорядком, прежде всего в Татышев-парке. Это решение – наша новация и еще один шаг к тому, чтобы усилить безопасность в городских пространствах», - прокомментировал мэр Сергей Еремин.

Отличить туристическую полицию от обычной можно по надписям на форме - они будут на русском и английском языках. Зимой вместо трициклов полицейские начнут патрулировать улицы на снегоходе и катере на воздушной подушке.