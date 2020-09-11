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В Красноярске и Дивногорске начала работать туристическая полиция

Главная Общество
Красноярск
08:30 11 Сентября 2020
общество, красноярск, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярске и Дивногорске на службу заступила туристическая полиция  - это новое направление ведомства, рассказали в ГУ МВД по краю. 

Сотрудники патрульно-постовой службы будут оказывать помощь туристам и обычным горожанам, обеспечивать их безопасность в местах отдыха. 

«Патрули будут мобильными, оснащенными различными видами транспорта. В числе них теперь есть экологичные электрические трициклы, чтобы следить за правопорядком, прежде всего в Татышев-парке. Это решение – наша новация и еще один шаг к тому, чтобы усилить безопасность в городских пространствах», - прокомментировал мэр Сергей Еремин.

Отличить туристическую полицию от обычной можно по надписям на форме - они будут на русском и английском языках. Зимой вместо трициклов полицейские начнут патрулировать улицы на снегоходе и катере на воздушной подушке. 

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