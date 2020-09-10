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Красноярские школьники быстро адаптируются к новым условиям учебы

Главная Общество
Красноярск
18:28 10 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярские школьники быстро адаптируются к новым условиям учебы. Об этом сегодня рассказали психологи учебных заведений. Впрочем, за детьми все равно наблюдают педагоги, чтобы помочь вновь погрузиться в учебный процесс.

«В первую очередь педагоги-психологи наблюдают за резкой сменой поведения обучающихся - дезадаптацией, рассеянностью, так как дети очень много времени провели вдали от школы, от учителей, от одноклассников. И сейчас важно восстановить коммуникативные навыки. Педагоги-психологи принимают сигналы от классных руководителей. И если появляется ученик с дезадаптацией, с ним проводится индивидуальная работа. Но в целом дети к нофвым условиям адаптировались быстрее нас, взрослых», - рассказала психолог образовательного комплекса «Покровский» Яна Посохина.

Напомним, в новом учебном году образовательный процесс выстроен по-новому: ко всем образовательным учреждением предъявляются особые санитарные требования - уроки для каждого класса начинаются индивидуально, за каждым классом закреплен свой кабинет, всем без исключения школьникам на входе измеряют температуру.

«Сегодня в школах стараются создать условия для максимально комфортного пребывания детей в условиях коронавируса, обеспечить безопасность. Большая ответственность лежит и на родителях, которые должны внимательно относиться к ребенку. При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу и оставить ребенка дома. Безответственное отношение родителей может поставить под угрозу не только жизнь и здоровье собственного ребенка, но и способствовать распространению заболевания со всеми вытекающими из этого последствиями», - рассказала Ольга Алиханова, начальник территориального отдела ГУО администрации Красноярска по ЖД и Центральному району.

Напомним, всего в новом учебном году свои двери открыли 110 образовательных учреждений города, за парты сели более 123 тысяч учеников.

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