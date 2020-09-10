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Рестораны, кафе и столовые в крае ищут почти 1,5 тысяч сотрудников

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Красноярск
17:00 10 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты краевой службы занятости проанализировали рынок общепита в регионе и назвали самые востребованные профессии. В список попали повара, изготовители пищевых полуфабрикатов, бармены, официанты, буфетчики и другие специалисты.

«В большей мере потребность в кадрах испытывают предприятия общественного питания в Красноярске, Железногорске, Ачинске, Канске, Норильске», - рассказали в пресс-службе краевого правительства. 

Работу можно найти в гостиницах Красноярска, например, в сети Novotel & Ibis. В Ачинске ООО «Селена» ищет поваров, официантов и мойщиков посуды. В Канске в таких же специалистах нуждается ООО «Федерация» - ресторан «Перчини». 

Всего в сфере общепита представлено более 1,4 тысячи вакансий, напомнили в службе занятости. 

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