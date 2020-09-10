В Привокзальном районе Ачинска высадили 300 молодых деревьев

Сотрудники Ачинского НПЗ приняли участие в акции «Сады памяти» - они высадили 300 саженцев рябины, яблони и серебристого тополя в Привокзальном районе Ачинска - жилом массиве, где компактно проживают семьи работников предприятия.

Акция «Сады памяти» - международная и приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Высадить деревья мы планировали весной, перед юбилеем Победы, но из-за действующих ограничений пришлось перенести на осень, - отмечает начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений АНПЗ Елена Лопух. – С сентября мы организуем в Ачинске ряд акций и мероприятий фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, и высадка саженцев в дополнение к экологическому обогатилась особенным, патриотическим смыслом».

Бережливое и осознанное отношение к окружающей среде и исторической памяти - приоритеты корпоративной культуры компании «Роснефть», которую прививают и будущим работникам отрасли. Участвовать в акции пригласили работников и ветеранов предприятия, студентов профильного Ачинского техникума нефти и газа, подшефного Лицея №1, где организованы «Роснефть-классы». Опуская молоденькие стволы в землю, ребята и взрослые вспоминали своих родных, участников Великой Отечественной войны, рассказывали о них друг другу. Так, общая тема на деле объединила представителей нескольких поколений, с разными взглядами и интересами, заложив новую традицию, которую нефтепереработчики планируют продолжить.

По материалам Ачинского НПЗ

Фото: Ачинский НПЗ