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Красноярский край вышел из «десятки» регионов по заболеваемости COVID-19

Главная Общество
Красноярск
15:25 10 Сентября 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за сутки подтверждено 102 случая COVID-19. По уровню заболеваемости среди других регионов край опустился на 12-е место. 

Всего с начала пандемии насчитывается 17 936 заболевших. Выздоровели 14 107 (+83 за сутки). 

«Подтверждено 102 новых случая коронавируса. Это на 3 больше, чем сутки назад, и самый низкий результат за последние семь дней. Заболевших в крае по-прежнему больше, чем выписанных по выздоровлению - 83 человека за сутки», - резюмировали в оперативном штабе. 

Погибших от коронавируса с начала пандемии - 516 (+3 за сутки). 

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