Красноярский край вышел из «десятки» регионов по заболеваемости COVID-19

В Красноярском крае за сутки подтверждено 102 случая COVID-19. По уровню заболеваемости среди других регионов край опустился на 12-е место.

Всего с начала пандемии насчитывается 17 936 заболевших. Выздоровели 14 107 (+83 за сутки).

«Подтверждено 102 новых случая коронавируса. Это на 3 больше, чем сутки назад, и самый низкий результат за последние семь дней. Заболевших в крае по-прежнему больше, чем выписанных по выздоровлению - 83 человека за сутки», - резюмировали в оперативном штабе.

Погибших от коронавируса с начала пандемии - 516 (+3 за сутки).