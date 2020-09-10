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Автомобиль красноярца арестовали за миллионный долг по алиментам

Главная Общество
Красноярск
13:00 10 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Автомобиль Lada, принадлежащий 41-летнему красноярцу, собираются продать в счет погашения долга. Мужчина не платил алименты и накопил задолженность в размере 1,3 млн рублей. Также в базе числятся 27 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, рассказали в пресс-службе УФССП по краю. 

Машину остановили на одной из улиц Красноярска. При проверке документов выяснилось, что водитель является злостным алиментщиком. 

«Должник неоднократно привлекался сотрудниками ГУФССП по краю как к административной, так и к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей», - пояснили в ведомстве. 

В прошлом году приставы арестовали автомобиль красноярца и оставили его на ответственное хранение. Несмотря на это, он продолжал пользоваться машиной. В итоге транспортное средство изъяли и отправили на спецстоянку. 

На должника составили административный протокол. Если он в течение 10 дней не оплатит долг, то машину продадут. 

Фото: УФССП

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