Автомобиль красноярца арестовали за миллионный долг по алиментам

Автомобиль Lada, принадлежащий 41-летнему красноярцу, собираются продать в счет погашения долга. Мужчина не платил алименты и накопил задолженность в размере 1,3 млн рублей. Также в базе числятся 27 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, рассказали в пресс-службе УФССП по краю.

Машину остановили на одной из улиц Красноярска. При проверке документов выяснилось, что водитель является злостным алиментщиком.

«Должник неоднократно привлекался сотрудниками ГУФССП по краю как к административной, так и к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей», - пояснили в ведомстве.

В прошлом году приставы арестовали автомобиль красноярца и оставили его на ответственное хранение. Несмотря на это, он продолжал пользоваться машиной. В итоге транспортное средство изъяли и отправили на спецстоянку.

На должника составили административный протокол. Если он в течение 10 дней не оплатит долг, то машину продадут.

Фото: УФССП