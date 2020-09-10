На юге Красноярского края нашли «гриб с ресницами»

В нацпарке «Шушенский бор» сфотографировали необычный гриб – скутеллинию. Его народное название - «гриб с ресницами» за темные волоски вокруг шапки.

«Это скутеллиния щитовидная (лат. Scutellínia scutelláta) — вид грибов-аскомицетов из семейства Пиронемовые. Она имеет очень мелкие размеры – самые крупные представители вида достигают только 2 см. в диаметре. Также скутеллинию отличает необычно яркий оранжевый цвет», - рассказали в нацпарке.

Этот гриб не является ядовитым, но из-за маленького размера он не представляет ценности для сборщиков. К тому же сама скутеллиния не имеет ярко выраженного вкуса.

Встретить «гриб с ресницами» можно в Горном лесничестве парка, на гнилых пнях, бревнах и упавших ветках.

Фото: facebook.com/shushenskybornationalpark