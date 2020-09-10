В Дзержинском полицейские спасли из огня пять человек

В селе Дзержинское на минувших выходных произошел пожар - горел один из частных домов. На помощь людям пришли старший лейтенант полиции Виктор Яньков и инспектор ДПС Василий Тимошенко.

Как рассказали в краевой полиции, офицеры заметили огонь, возвращаясь с ночного дежурства. Подъехав ближе, они увидели, что горит крыша частного дома. Один из сотрудников начал осматривать территорию, другой стал будить людей.

«Полицейские вывели из горящего дома мужчину, а затем направились к соседнему строению, опасаясь, что огонь может перекинуться на него. Из жилища эвакуировано четверо жильцов. Убедившись, что в помещениях никого нет, полицейские помогли хозяевам горящего дома вынести ценные вещи и отогнать автомобиль на безопасное расстояние», - пояснили в ведомстве.

На место вызвали пожарных - они ликвидировали возгорание. Причиной ЧП называют замыкание электропроводки.