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В Дзержинском полицейские спасли из огня пять человек

Главная Общество
Красноярск
10:27 10 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В селе Дзержинское на минувших выходных произошел пожар - горел один из частных домов. На помощь людям пришли старший лейтенант полиции Виктор Яньков и инспектор ДПС Василий Тимошенко. 

Как рассказали в краевой полиции, офицеры заметили огонь, возвращаясь с ночного дежурства. Подъехав ближе, они увидели, что горит крыша частного дома. Один из сотрудников начал осматривать территорию, другой стал будить людей. 

«Полицейские вывели из горящего дома мужчину, а затем направились к соседнему строению, опасаясь, что огонь может перекинуться на него. Из жилища эвакуировано четверо жильцов. Убедившись, что в помещениях никого нет, полицейские помогли хозяевам горящего дома вынести ценные вещи и отогнать автомобиль на безопасное расстояние», - пояснили в ведомстве. 

На место вызвали пожарных - они ликвидировали возгорание. Причиной ЧП называют замыкание электропроводки. 

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