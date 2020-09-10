На ул. Тимошенкова вводят ограничения из-за строительства сетей

С 11 сентября по 12 сентября автомобилисты не смогут проехать по ул. Алеши Тимошенкова. Из-за строительства сетей водоснабжения будет полностью закрыт участок улицы длиной 15 метров в районе дома №78 А. Об ограничениях предупредили в мэрии Красноярска.

«Кроме того, на участках ул. Тимошенкова от дома № 68 до дома №78 А и от дома №78 А до ул. Монтажников будут установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено»», - отметили в администрации.

Ограничения будут действовать с 23:00 11 сентября до 06:00 12 сентября.