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На ул. Тимошенкова вводят ограничения из-за строительства сетей

Главная Общество
Красноярск
09:30 10 Сентября 2020
общество, красноярск, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С 11 сентября по 12 сентября автомобилисты не смогут проехать по ул. Алеши Тимошенкова. Из-за строительства сетей водоснабжения будет полностью закрыт участок улицы длиной 15 метров в районе дома №78 А. Об ограничениях предупредили в мэрии Красноярска. 

«Кроме того, на участках ул. Тимошенкова от дома № 68 до дома №78 А и от дома №78 А до ул. Монтажников будут установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено»», - отметили в администрации. 

Ограничения будут действовать с 23:00 11 сентября до 06:00 12 сентября.

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