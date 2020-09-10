Больше 70 поселков Красноярского края впервые подключили к 4G МегаФона

МегаФон в этом году охватил связью 4G 74 поселка в 35 районах Красноярского края. Расширение сети стало следствием программы оператора по развитию базовых станций в малых городах и деревнях. Теперь мобильным интернетом на скорости до 100​ Мбит/с смогут воспользоваться еще более 80 тысяч жителей Красноярского края.

«Среди поселков, где впервые появилась связь 4G МегаФона, есть и совсем небольшие деревни, такие как Чесноки или Красное озеро, с населением меньше ста человек, а также крупные районные центры, например, Ирбейское и Казачинское. Теперь их жители смогут быстро скачивать и загружать файлы большого объема, смотреть онлайн видео в HD-качестве, пользоваться цифровыми сервисами для удаленной работы и учебы», - рассказали в компании.

Населенные пункты, где связь четвертого поколения уже была запущена, также не оставили без внимания. Больше 100 городов и поселков региона получили новые базовые станции LTE – чтобы расширить покрытие сети и повысить скорость мобильного интернета. Как отмечают в МегаФоне, только в Ачинске, Назарово, Железногорске Зеленогорске, Лесосибирске, Енисейске и Канске было дополнительно построено более 70 станций 4G.

«Мы изначально ставили на 2020 год масштабные планы по стройке сети четвертого поколения в Красноярском крае. Пандемия внесла в них свои коррективы, притом в лучшую сторону. Для того, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки на сеть наши абоненты оставались на связи, мы в два раза ускорили темпы строительства, и уже в первые 6 месяцев годовой план был выполнен на 90%, а сеть LTE МегаФона в регионе выросла на 40%», – комментирует Виталий Молотков, директор Красноярского отделения МегаФона.

Кроме того, росту скорости передачи данных способствовало активное развитие транспортной сети МегаФона. В два раза увеличилась пропускная способность нескольких линий в западной группе районов (Балахтинский, Новоселовский, Ачинский), значительно выросла емкость каналов на юге Красноярского края (Курагинский, Шушенский, Краснотуранский и Минусинский районы). Особое внимание инженеры МегаФона уделили резервным каналам – в четыре раза расширилась ветка Мотыгино – Богучаны и в два раза Красноярск – Лесосибирск, что усиливает бесперебойность и надежность работы сети.

Результативность этой работы подтвердили исследования международного агентства Ookla, проведенного во втором квартале 2020. МегаФон был вновь признан лидером по скорости мобильного интернета в Красноярском крае со средними показателями скачивания 31,47 Мбит/с в сети 4G.

по информации компании МегаФон

фото: МегаФон