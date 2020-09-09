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В Красноярске проверяют соблюдение мер безопасности в торговых центрах

Главная Общество
Красноярск
18:10 9 Сентября 2020
роспотребнадзор, проверка, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске проверяют соблюдение мер безопасности в торговых центрах. Рекомендации Роспотребнадзора даже во время третьего этапа снятия ограничений во время пандемии коронавируса остаются довольно серьезными - в частности, соблюдение масочного режима и иные требования.

Так, администрацией Советского района в период с 21 мая по 3 сентября проведено 150 выездов в торговые центры. Проверено почти две тысячи торговых объектов. За это время 19 бизнесменов получили уведомления о зафиксированных нарушениях.

«Наша задача - напомнить предпринимателям и покупателям о необходимости соблюдения мер безопасности. В том случае, если граждане злостно игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, мы готовим информационное письмо в надзорные органы. Сотрудники полиции составляют протокол, после чего он рассматривается районным судом. Наказание - от предупреждения до штрафа», - рассказала главный специалист отдела предпринимательства и экономического развития администрации Советского района Красноярска Юлия Мухина.

Отметим, что максимальный штраф для физических лиц составляет до 30 тысяч, для должностных - от 50 до 300 тысяч рублей.

Сегодня рейд прошел в торговом центре «Взлетка Плаза». Участники рейда признались, что многие красноярцы и предприниматели неверно истолковали принятое решение и в буквальном смысле перестали соблюдать превентивные меры. При этом только сегодня коронавирусом в крае заболели еще 105 человек, три человека погибли.
«Ситуация может осложниться распространением сезонных заболеваний - гриппа и ОРВИ. Поэтому ношение маски в общественных местах необходимо», - резюмировали проверяющие.
Добавим, что о случаях нарушений организациями профилактических мер в Советском районе красноярцы могут сообщить по телефону 220-19-86 или отправить сообщение на почту sov@admkrsk.ru.

Фото: admkrsk.ru
 
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