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Красноярским дачникам рассказали о правилах утилизации мусора

Главная Общество
Красноярск
16:04 9 Сентября 2020
общество, экология, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
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Летом многие горожане живут на дачах. И если у СНТ или дачного кооператива нет договора с региональным оператором, вопрос с вывозом мусора им приходится решать самостоятельно. Кто-то вывозит пакеты в город, кто-то – до ближайшего контейнера, а кто-то, не особенно мудрствуя, – и до ближайшего оврага или лесочка.

В «КРК» поясняют: все дачные товарищества и гаражные кооперативы обязаны заключать договоры на вывоз мусора. В новом ролике подробно рассказано о том, как это можно сделать, как рассчитывается плата за услуги регионального оператора и кто должен оборудовать площадки для накопления ТКО.

«Объем ТКО для договора можно рассчитать по количеству членов СНТ или по количеству контейнеров, которые планируется установить. Мы со своей стороны разрабатываем удобный для потребителей график вывоза и консультируем по поводу приобретения контейнеров. А заявку можно подать через председателей СНТ или через наш сайт», – пояснил исполнительный директор «КРК» Игорь Ким.

Он также отметил, что если загородный дом имеет статус ИЖС, владельцы могут установить собственные контейнеры и заключить индивидуальный договор, выбрав удобный для них график вывоза мусора.

Наглядно компания объясняет и формирование размера платы за ТКО для предпринимателей. Если в 2019 году нормативы были установлены для общей категории «объекты общественного назначения» и рассчитывались исходя из количества сотрудников, то позже их актуализировали и разделили объекты общественного назначения на 12 категорий.

Сегодня учет ТКО ведется двумя способами:

• на основании нормативов накопления, выраженных в количественных показателях объема;

• исходя из количества и объема установленных контейнеров

(п. 5 Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06. 2016 № 505).

Согласно Правилам, при контейнерном учете размер ежемесячной платы определяется по формуле: единый тариф на услугу Регионального оператора * общий объем контейнеров * периодичность вывоза.

Красноярским дачникам рассказали о правилах утилизации мусора
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