В Енисее ищут обломки пропавшего 77 лет назад самолета

В Енисее поисковики отряда «Трасса» ищут пропавший в 1943 году самолет. Воздушное судно потерпело катастрофу в упало в реку в районе железнодорожного моста. Сейчас специалисты пытаются отыскать обломки бомбардировщика с помощью современной техники. Об этом рассказали в пресс-службе РГО.

«В составе экипажа самолета находилось четыре человека, среди которых был наш земляк, сержант Чижик Владимир Маркович, из села Подсинее в Хакасии. За штурвалом самолета был 20-летний командир, сержант Юрий Суханов. 260-й ближнебомбардировочный полк, которому принадлежал погибший самолет, совершал перелет на фронт, в район Курской дуги, где в дальнейшем участвовал в боевых действиях, летом 1943 года. Несмотря на достаточное количество архивных материалов, поиски осложняются тем, что за прошедшие годы дно да и прилегающая территория сильно изменились», — рассказал руководитель отряда Александр Матвеев.

Водолазы с помощью металлоискателей попробуют обследовать дно Енисея.

Фото: РГО