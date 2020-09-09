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Уборочная кампания в крае идет уверенными темпами

Главная Общество
Красноярск
13:22 9 Сентября 2020
уборка, сельское хозяйство, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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По данным на 8 сентября, урожай зерновых и зернобобовых собран с 40% площадей, получен 1 млн 152 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составила 31,7 ц/га – на 4 ц/га выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов отметил, что из-за погодных условий нынешний год – нестандартный: посевная стартовала намного раньше среднемноголетних периодов, в уборочную краевые аграрии вступили также на 8-10 дней раньше, чем в предыдущие годы. 

"Пока рано подводить итоги, однако средняя видовая урожайность свыше 31 центнера с гектара в бункерном весе, что является абсолютным рекордом для нашего края, говорит сама за себя. По Сибирскому федеральному округу этот показатель – 16,8 центнера с гектара", – обратил внимание министр.

Леонид Шорохов подчеркнул, что с начала сентября ежедневно в большинстве зернопроизводящих районов края идут обильные дожди: 

"Аграрии выходят на уборку в любое удобное для этого время, понимая, что одно дело – вырастить достойный урожай, другое дело – качественно и в срок убрать его. Мобилизованы все имеющиеся ресурсы для успешного проведения полевых работ. Высокий класс специалистов, технологии в растениеводстве – залог высоких урожаев, которых краевые аграрии добиваются из года в год. Напомню, что по урожайности зерновых край второй десяток лет лидирует во всей восточной части России. Сейчас дело за погодой. Надеемся, она не подведет".

Губернатор края Александр Усс посетил сельхозпредприятие "Солгон" в Ужурском районе. В ходе поездки глава региона также отметил, что если погода не преподнесет неожиданностей, то рекордным урожаем краевых хлеборобов будет гордиться вся Сибирь.    

На 8 сентября наивысшую урожайность в восточной части края демонстрируют сельчане Рыбинского района – 31 ц/га, в центре региона по этому показателю лидирует Емельяновский район – 37,9 ц/га. На западе в числе первых Ужурский район – 46 ц/га, на юге – Краснотуранский район – 32,6 ц/га, на севере – Пировский район – 24 ц/га.

Кроме зерновых и зернобобовых, аграрии убирают картофель и овощи. Накопано 24,5 тыс. тонн картофеля при урожайности 177,9 ц/га. Результат значительно выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Собрано 2 тыс. тонн овощей, урожайность 227,9 ц/га.

Также сельхозпроизводители молотят рапс. Это перспективная для края культура, которая обладает высоким экспортным потенциалом. Собрано 11 тыс. тонн маслосемян рапса с 5,2 тыс. гектаров площадей (около 4% от плана). Урожайность сельхозкультуры 21,4 ц/га  (в прошлом году – 16,6 ц/га).

В это же время сельчане продолжают запасать корма для животных на предстоящую зимовку. Работы идут высокими темпами. Планы по заготовке сена и сенажа выполнены полностью. При этом большой резерв у аграриев еще в заготовке силоса.

"Крупные хозяйства, работающие сегодня на селе, должны быть локомотивами социального развития вместе с государством. Речь идет о благоустройстве, строительстве учреждений социальной сферы и жилья. Это должно стать обязательным условием для предоставления полноценной государственной поддержки – а в Красноярском крае безвозмездная поддержка села измеряется в миллиардах. Предоставление субсидий должно быть увязано с ответственностью самих предприятий за свои трудовые коллективы и за населенные пункты, где они работают", – отметил Александр Усс.

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