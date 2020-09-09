Комбинат «Волна» признан одним из лидеров в области социального партнерства и охраны труда

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») заняло третье место в номинации «Промышленность» смотра-конкурса среди красноярских компаний на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда по итогам 2019 года.

Конкурсная комиссия высоко оценила результаты деятельности комбината в сфере социальной эффективности и охраны труда в 2019 году. Отмечены также достижения предприятия в области создания безопасных условий труда, снижения производственного травматизма, повышения технологической и производственной дисциплины.

Напомним, что данный смотр-конкурс, организатором которого выступает департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города, проводится в Красноярске ежегодно. Участники оцениваются более чем по 30 критериям – таким, как выплаты социального характера сверх заработной платы, количество высвобождаемых работников и их трудоустройство в отчетном году и многим другим. Эксперты учитывают также основные показатели развития социального партнерства и охраны труда. Среди них – затраты на выполнение соответствующих мероприятий, наличие служб и комиссий по охране труда и обучение специалистов, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, использование средств Фонда социального страхования на обучение по охране труда и мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний и т.д.

«Комбинат «Волна» традиционно участвует в городском смотре-конкурсе, ежегодно занимая призовые места, что еще раз подчеркивает то большое значение, которое компания придает социальной политике. Мы предоставляем социальные гарантии работникам с детьми, поддерживаем ветеранов, проводим спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия для коллектива. Особое внимание уделяется улучшению условий и охраны труда: в 2019 году комбинат затратил на эти цели около 15 тысяч рублей на каждого работника», – подчеркивает управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский.