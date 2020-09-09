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Еще один класс в красноярской школе отправили на карантин из-за COVID-19

Главная Общество
Красноярск
13:13 9 Сентября 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В гимназии №7 на пр. Красноярский рабочий, 38 подтвердился случай заражения коронавирусом у одного из учеников. Из-за COVID-19 целый класс отправили на дистанционное обучение на две недели. Об этом сообщает телеканал «Енисей» со ссылкой на пресс-службу управления образования. 

Напомним, ранее у школьника образовательного учреждения №34 по ул. Ключевской в Красноярске диагностирован коронавирус. В мэрии пояснили, что ребенок приходил только на линейку 1 сентября.

При заражении одного из учеников коронавирусом в Красноярске целый класс будут отправлять на дистанционное обучение - дети проведут дома две недели. 

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