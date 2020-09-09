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«КрасАвиа» осваивает правила бережливого производства

Главная Общество
Красноярск
12:47 9 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Авиапредприятие «КрасАвиа» вошло в число компаний, где реализуется нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Его задача - применить инструменты бережливого производства на практике. 

На предприятии уже приступили к реализации нацпроекта - сейчас в компании проводят обучение руководителей и диагностируют состояние производства. Это позволит выявить ключевые проблемы и устранить их. В последствии подготовку и сертификацию пройдут тренеры «КрасАвиа», которые будут обучать персонал принципам бережливого производства.

«Пилотной площадкой по повышению производительности труда стал цех технического обслуживания воздушных судов Красноярск. В дальнейшем полученный опыт будет применяться во всех подразделениях авиакомпании (как производственных, так и офисных), включая обособленные подразделения в Туре, Байките, Ванаваре и Хатанге», - рассказали в краевом правительстве. 

По словам министра экономики и регионального развития Красноярского края Егора Васильева, предприятия транспортной отрасли – одни из самых активных участников нацпроекта. 

«Важно, что нацпроект призван не только повысить конкурентоспособность коммерческих компаний, но и эффективность государственных. Мы делимся результатами и предлагаем использовать полученный опыт всем предприятиям отрасли. В данном случае надеемся, что запуск проекта в «КрасАвиа» поможет получить готовый кейс по повышению производительности для авиакомпаний, который может применяться в других регионах», - добавил министр. 

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