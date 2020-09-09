«КрасАвиа» осваивает правила бережливого производства

Авиапредприятие «КрасАвиа» вошло в число компаний, где реализуется нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Его задача - применить инструменты бережливого производства на практике.

На предприятии уже приступили к реализации нацпроекта - сейчас в компании проводят обучение руководителей и диагностируют состояние производства. Это позволит выявить ключевые проблемы и устранить их. В последствии подготовку и сертификацию пройдут тренеры «КрасАвиа», которые будут обучать персонал принципам бережливого производства.

«Пилотной площадкой по повышению производительности труда стал цех технического обслуживания воздушных судов Красноярск. В дальнейшем полученный опыт будет применяться во всех подразделениях авиакомпании (как производственных, так и офисных), включая обособленные подразделения в Туре, Байките, Ванаваре и Хатанге», - рассказали в краевом правительстве.

По словам министра экономики и регионального развития Красноярского края Егора Васильева, предприятия транспортной отрасли – одни из самых активных участников нацпроекта.