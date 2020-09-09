Красноярцам обещают туман и заморозки

Прогнозы синоптиков на 9 и 10 сентября неблагоприятные - в среду и четверг в центральных и южных района Красноярского края ожидаются заморозки до -2 градусов.

«9 сентября местами сильные дожди, туман, на юге Таймырского МР сохранится высокая пожарная опасность IV класса», - рассказали в Срденесибирском УГМС.

В Красноярске ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Столбики термометров будут держаться на отметке +14...+16 градусов. Ветер западный 3-8 м/с.

Небольшое потепление придет в город ближе к середине месяца - метеорологи прогнозируют до +25 градусов. До конца текущей недели в городе будет дождливо и пасмурно.