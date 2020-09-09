9 сентября
Красноярск
75.96
 
€ 89.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцам обещают туман и заморозки

Главная Общество
Красноярск
11:21 9 Сентября 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Прогнозы синоптиков на 9 и 10 сентября неблагоприятные - в среду и четверг в центральных и южных района Красноярского края ожидаются заморозки до -2 градусов. 

«9 сентября местами сильные дожди, туман, на юге Таймырского МР сохранится высокая пожарная опасность IV класса», - рассказали в Срденесибирском УГМС. 

В Красноярске ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Столбики термометров будут держаться на отметке +14...+16 градусов. Ветер западный 3-8 м/с.

Небольшое потепление придет в город ближе к середине месяца - метеорологи прогнозируют до +25 градусов. До конца текущей недели в городе будет дождливо и пасмурно. 

 

 
На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске пристав стал клиентом должницы и арестовал ее автомобиль

В Красноярске пристав стал клиентом должницы и арестовал ее автомобиль

9 Сентября 2020 г.
Женщина задолжала банку 100 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярске изменится схема движения автобуса № 6

В Красноярске изменится схема движения автобуса № 6

9 Сентября 2020 г.
Власти Красноярска приняли решение изменить схему движения автобуса №6. Так, с 12 сентября маршрут будет продлен на одну остановку - до ДК Кировский.  Схема движения транспорта станет такой: мкр. Покровский – ул. Чернышевского – ул. Мужества – ул. Взлетная &n...
Новости Красноярска: Пациентки в Красноярске после лечения рака молочных желез смогут восстановить грудь бесплатно

Пациентки в Красноярске после лечения рака молочных желез смогут восстановить грудь бесплатно

9 Сентября 2020 г.
Пластическую операцию сделают по полису ОМС
Новости Красноярска: Красноярские медики получили методическую поддержку в борьбе с COVID-19 от московских коллег

Красноярские медики получили методическую поддержку в борьбе с COVID-19 от московских коллег

8 Сентября 2020 г.
В Красноярске побывал профессор Сергей Царенко
Новости Красноярска: Мобильный госпиталь закрылся в поселке вахтовиков в Мотыгинском районе

Мобильный госпиталь закрылся в поселке вахтовиков в Мотыгинском районе

8 Сентября 2020 г.
Там лечили зараженных коронавирусом рабочих
Новости Красноярска: Экзотические деревья увезли с улиц Красноярска

Экзотические деревья увезли с улиц Красноярска

8 Сентября 2020 г.
В этом году они простояли в городе почти три месяца
Новости компаний
09/09
В СФУ открыт набор на подготовительные курсы к ЕГЭ
09/09
Три месяца на магистрали: почему жители Свердловского района Красноярска летом терпели перебои с горячей водой?
04/09
Сбербанк и Университет Решетнева будут обучать студентов и нейросети
03/09
СФУ улучшил позиции в рейтинге Times Higher Education
03/09
Итоги самовольной врезки в городской водопровод на улице Якутской
03/09
В Красноярске прошло торжественное открытие новой школы
03/09
С простой электронной подписью можно получить посылку на почте за 30 секунд
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске водителя-подростка вычислили по видео в соцсетях

В Красноярске водителя-подростка вычислили по видео в соцсетях

7 Сентября 2020 г.
Он грубо нарушил правила дорожного движения
Новости Красноярска: В конце недели в Красноярске резко похолодает

В конце недели в Красноярске резко похолодает

4 Сентября 2020 г.
Температура понизится до +15°С
Новости Красноярска: В Красноярске наступила прохладная и дождливая неделя

В Красноярске наступила прохладная и дождливая неделя

7 Сентября 2020 г.
Будет около +14°С
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru